Спасатели нашли фрагменты тел пассажиров разбившегося в Индонезии Boeing

Джакарта, 10 января. Останки пассажиров Boeing 737-524, потерпевшего крушение над Яванским морем в Индонезии, обнаружены местными спасателями в ходе розыскных мероприятий.

Представитель управления правоохранительных органов в Джакарте Умар Шахаб в беседе с журналистами подтвердил информацию о нахождении трупов. По его словам, фрагменты тел доставят на берег, после чего транспортируют в морг. Медицинским специалистам предстоит сопоставить анализы ДНК погибших с биоматериалами родственников всех пассажиров воздушного судна.

«Предположительно, останки тел были доставлены на берег и уже отправлены в морг, где их сравнят с ДНК, взятыми ранее у родственников», — уточнил правоохранитель.

Ранее самолет рейса Джакарта — Понтианак разбился спустя несколько минут после вылета из столичного аэропорта. Министр транспорта республики официально подтвердил достоверность новости о трагедии. По его словам, на борту находились несколько десятков человек, в частности шесть детей.