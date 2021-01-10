Житель Южно-Сахалинска чудом остался жив после посещения автомойки

Южно-Сахалинск, 10 января. Мужчина провалился в сливную яму, вровень заполненную снегом и водой с химикатами. Посетителю «Нашей мойки» в Южно-Сахалинске помогли выжить навыки дайвинга.

Автовладелец загнал машину на мойку и вышел на улицу, но вскоре решил вернуться за забытым телефоном. Мужчина попал в заполненный паром и брызгами воды бокс из-за чего не заметил, что идет прямо на яму. Посетитель автомойки ушел в нее с головой, сразу же промокшая теплая одежда серьезно усложнила мужчине обратный путь. Не растеряться в стрессовой ситуации ему помог опыт в дайвинге: мужчина неоднократно погружался на глубину.

«А если бы вместо меня в воде оказалась жена, которая шла за мной? А если бы она при падении разбила себе лицо о железный рельс на краю ямы? Туда мог бы провалиться и ребенок, который вышел и машины и наступил бы в снег. Он бы просто булькнул вниз по макушку, и никто не знает, чем бы все закончилось: вокруг шум, пар, сразу можно и не заметить», — рассказал возмущенный житель Южно-Сахалинска.

Мужчина отметил, что никто из работников мойки не помог ему выбраться. Администратор лишь усомнился в его трезвости, обвинив в злоупотреблении алкоголем. Владельцы «Нашей мойки» вызвали сотрудников ДПС, которые нагнали чудом спавшегося сахалинца на дороге. Инспекторы убедились, что мужчина трезв и посоветовали ему обратиться в прокуратуру.

Другой инцидент ранее произошел на автомойке в Володарске. Три человека пострадали в результате взрыва во время заправки огнетушителей кустарным способом.