Контроль оборота наличных и безналичных расчетов ужесточили в России

Москва, 10 января. Усиленный контроль за операциями с наличными деньгами и безналичными расчетами начинает действовать в России с 10 января. Это связано с поправками в федеральный закон.

Изменения внесены в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Под усиленный контроль попадают почтовые переводы и возврат денег с мобильных счетов на суммы свыше 100 тысяч рублей. Данные о денежных операциях с суммами более 600 тысяч рублей будут поступать в Росфинмониторинг.

С 2022 года ужесточенный контроль начнет распространяться на все виды расчетов по сделкам с недвижимостью, если сумма составляет больше 3 миллионов рублей. Вместе с этим граждан ждут определенные послабления. Денежные переводы за границу на счет или вклад анонимного владельца больше не будут контролироваться и отменяется контроль получения имущества в лизинг.

Изменения в 2021 году коснулись не только финансов, но и владельцев автомобилей. Новые штрафы за нарушение ПДД были прописаны в Кодексе об административных правонарушениях.