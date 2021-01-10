Участвовавший в штурме Капитолия конгрессмен освобожден от должности

Вашингтон, 10 января. Депутат заксобрания Западной Вирджинии Деррек Эванс оставил свой пост после участия в штурме Капитолия. Его обвинили в незаконном проникновении в режимное здание.

Американский чиновник вел прямую трансляцию во время нападения. Автор ролика всячески поддерживал протестующих и призывал их к дальнейшим действиям. Депутат в мотоциклетном шлеме прорвался в здание Конгресса США, после чего начал радостно выкрикивать:

«Мы внутри! Мы внутри! Эванс в Капитолии!» — сообщил представитель министерства юстиции Кен Колл.

Поведение конгрессмена раскритиковали члены Республиканской партии США. Известно, что на должность представителя палаты делегатов его назначили в декабре.

Ранее стало известно, что суд предъявил обвинения еще одному участнику штурма Капитолия Джейкобу Энтони Ченсли, прославившемуся в Сети как «викинг». Свое прозвище он получил благодаря фотографии, на которой он с копьем находится в здании американского Конгресса, будучи одетым в меховую шапку с рогами.