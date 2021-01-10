Глава медицинской палаты Украины: 90% ПЦР-тестов в стране произведены в РФ

Киев, 10 января. Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что практически все ПЦР тест-системы, которые используются на Украине, на самом деле сделаны в РФ.

Об этом Кравченко сообщил на своей странице в Facebook в ответ на заявления украинских чиновников о невозможности закупать российскую вакцину от коронавируса по политическим причинам.

«Очередное вранье Степанова (глава Минздрава Украины. — Прим. ФАН), Радуцкого (депутат Рады. — Прим. ФАН), Ляшко (главный санврач Украины. — Прим. ФАН), Жумадилова (возглавляет госпредприятие «Медицинские закупки Украины». — Прим. ФАН) по поводу вакцины «Спутник V» и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства! На Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90% случаев используются ПЦР тест-системы российского производства», — заявил председатель Национальной медицинской палаты Украины.

Он подчеркнул, что на Украине используют тест-системы таких российских предприятий, как «Вектор-Бест», «ДНК-Технология», «Амплисенс» и «Хема». При этом российские ПЦР тест-системы применяются на Украине не только в частной, но и в бюджетной сфере.

«Согласно украинскому законодательству, и вакцины, и диагностикумы являются медицинскими иммунобиологическими препаратами (иммунобиопрепаратами). Получается, одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять в Украине можно, а другие нельзя», — пишет Сергей Кравченко.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что отказ киевских властей от российской вакцины от коронавируса является геноцидом украинского народа. Журавко в беседе с ФАН отметил, что украинскому правительству безразлична судьба собственного народа.

Позже стало известно, что Государственный экспертный центр Украины получил заявку харьковской компании «Биолек» на регистрацию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».