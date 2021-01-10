Зеленский и его семья могли привиться российской вакциной от COVID-19

Киев, 10 января. Президент Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться от COVID-19 вакциной из РФ. Так считает депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Зеленский и его самое близкое окружение уже давно вакцинировались от коронавируса, уверен Кива. Он считает, что, вероятнее всего, для этого использовалась вакцина российского производства.

Свои предположения Кива объяснил тем, что российская вакцина является самой эффективной на сегодняшний день. Однако он не сказал, о какой именно вакцине от коронавируса идет речь, поскольку в России зарегистрировано три препарата для профилактики COVID-19.

По словам депутата, действия Киева в рамках пандемии ежедневно «забирают жизни» множества украинцев. Из-за этого, добавил он, жители страны «проклинают» Зеленского.

На Украине ранее началось расследование после получения данных о якобы ввозе в страну контрабандной вакцины от COVID-19. Речь идет об американском препарате Pfizer, который могли тайно завезти на Украину чартерным рейсом в конце декабря.