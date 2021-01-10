США прогнозируют новую волну COVID-19 после беспорядков в Вашингтоне

Вашингтон, 10 января. Массовые скопления во время штурма Капитолия вероятнее всего вызовут новую вспышку коронавируса в США. Об этом сообщил главный вирусолог страны Роберт Редфилд.

В США продолжает сохраняться высокая смертность от коронавируса, в среднем около 2500-5000 смертей в сутки, по словам главы Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Однако ситуация будет ухудшаться в течение января и захватит февраль, заявил Роберт Редфилд.

Причиной грядущей волны COVID-19 вирусолог считает штурм здания Конгресса США, во время которого тысячи людей игнорировали ограничительные меры. Протестующие выходили на улицы без средств индивидуальной защиты и не соблюдали дистанцию.

Ранее правоохранительные органы США выдвинули обвинения Джейкобу Энтони Ченсли за участие в штурме Капитолия. Мужчина стал известен благодаря своему образу «викинга» во время беспорядков.