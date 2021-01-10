Лолита выразила соболезнования в связи со смертью мамы Алексея Панина

Москва, 10 января. Татьяна Власова, мать скандально известного актера Алексея Панина, скончалась меньше недели назад в Москве. Информацию об этом подтвердили знакомые с ситуацией источники «Дни.ру».

Сам артист пока никак не прокомментировал новость о трагедии. Журналисты предполагают, что звезда шокирован последними событиями и хочет избежать шумихи вокруг смерти близкого человека.

По непроверенным данным издания, Власова ушла из жизни еще 5 января, однако родственники решили скрыть этот факт от общественности. Выказать поддержку коллеге вызвалась певица Лолита Милявская, которая призвала окружение актера сделать то же самое.

«Мы все, кто любит Лешу, скорбим вместе с ним, поскольку знаем, как он любил маму, как заботился всегда о ней. Леша — замечательный сын! Прекрасный отец!» — приводит слова артистки «Дни.ру».

Ранее в столице скончался профессор Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) им. Сурикова Валентин Сидоров. Известно, что он умер после продолжительной и тяжелой болезни.