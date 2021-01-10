Айза Долматова порассуждала на тему «продажной» любви

Москва, 10 января. Блогер Айза Долматова решила пообщаться со своими подписчиками в соцсети Instagram. Один из фанатов задал ей вопрос на тему любви за деньги.

Сейчас Долматова состоит в отношениях с певцом Олегом Майами, который на несколько лет младше нее. Айза регулярно публикует трогательные фотографии с возлюбленным и делится своими личными переживаниями. За время отношений пара несколько раз расставалась, однако вновь сходилась.

Один из подписчиков спросил у 36-летней звезды, почему все ее мужчины являются достаточно успешными личностями. Фанат отметил, что Айзу никогда не видели в отношениях с простыми парнями. В ответ блогер не стала опровергать это предположение и рассказала историю из жизни.

«Я не могу ответить на этот вопрос. У меня не получалось и не получится любить лишь за деньги! Я люблю за другие качества! Но если у мужчины есть эти деньги, то круто для него! У меня есть мои деньги, и я сама люблю зарабатывать», — пояснила она.

Сама Айза активно зарабатывает на рекламных постах в своем Instagram. В воспитании сына ей помогает бывший супруг, рэпер Алексей Гуф Долматов. Звезда не скрывает, что бывший муж дает деньги не только сыну, но и помогает ей.

Олег Майами занимается творческой деятельностью и записывает собственные песни. Однако не все поклонники поддерживают выбор Айзы, считая, что Майами выглядит рядом с ней как ребенок.

Айза Долматова воспитывает двух сыновей Элвиса и Сами. Первый родился от предпринимателя Дмитрия Анохина, а отцом второго мальчика является музыкант Гуф. Недавно звезда призналась, что родные не поддерживали ее в рождении детей и уговаривали сделать аборт.