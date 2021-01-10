Россиян начали штрафовать за нарушение правил проезда по платной дороге

Москва, 10 января. Власти РФ приняли закон о наложении штрафа на водителей за неуплату проезда по платной дороге. Документ уже вступил в силу, а его текст обнародован на сайте правовой информации.

Нарушителей обяжут выплатить от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Размер штрафа будет зависеть от типа транспортного средства. Распоряжение предполагает закрытие административного дела, если водители вносят средства в течение 20 дней со дня вынесения постановления.

Кроме того, в случае регистрации нарушений на видео- или фотокамеры несколько раз за сутки, хозяин автомобиля не будет наказываться за последующие после первого случаи неоплаты проезда.

Ранее отечественных автолюбителей предупредили о нововведениях в 2021 году. Начиная с апреля, для них изменится порядок сдачи экзамена в ГИБДД. Теперь практический этап будет проходить в городских условиях.