Ани Лорак опубликовала фото с девятилетней дочерью от турецкого бизнесмена

Москва, 10 января. Украинская певица Ани Лорак сделала публикацию в Instagram. На снимке она запечатленас подросшей дочерью Софией, наследницей Мурата Налчаджиоглу, который является главой Turtess Travel.

Также в кадр попал любимец семьи — щенок породы мальтипу Тоша. Звездная мать и девочка стоят возле новогодней елки. Поклонники сразу отметили внешнюю схожесть звезды и ее дочери, а также красивые восточные корни Софии.

«В Новый год с любимыми, родными и близкими!» — подписала фото Ани Лорак.

Фанаты оценили поздравления и «подарили» певице более 250 тысяч лайков. За небольшое время под снимком появились множество приятных и теплых комментариев.

«Прекрасные фотоснимки. София прекрасна и очень похожа на вас», — заметил фанат.

«Какие милые. Софийка просто принцесса», — прокомментировал поклонник.

«Мамина дочка. Просто солнышко», — заметили фолловеры.

Ани Лорак воспитывает единственную дочь от второго брака с гражданином Турции и владельцем туроператора Turtess Travel Муратом Налчаджиоглу. Их семья распалась спустя десять лет в 2019 году. Пока пара была вместе, в СМИ активно обсуждали, как красиво Налчаджиоглу ухаживал за украинской знаменитостью. После развода певица начала официально встречаться с Егором Глебом, саунд-продюсером лейбла Black Star.

Турецкий отец продолжает поддерживать хорошие отношения с дочерью и бывшей женой. София радует родителей отличной учебой, а также разносторонними талантами: она рисует, ходит на танцы и занимается вокалом, как звездная мама, а также ее крестный отец, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Ани Лорак уже говорила о том, что не будет ограничивать творческий потенциал своего ребенка и принуждать Софию к какой-либо профессии.

Ранее Ани Лорак попала в топ-10 «горячих» мам российского шоу-бизнеса. Певица заняла восьмое место в рейтинге.