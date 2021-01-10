Ребенок получил осколочные ранения из-за халатности ВСУ в Донбассе

Донецк, 10 января. Игнорирование мер по хранению и утилизации взрывоопасных предметов украинскими военными стало причиной тяжелого ранения подростка в Донецкой области. Об этом сообщила Народная милиция ДНР.

В подконтрольном Украине поселке Благодатное (старое название — Октябрь) 16-летний мальчик получил осколочные ранения рук и ног в результате срабатывания взрывчатки. Устройство подросток нашел в мусорном баке. Известно, что отец ребенка сначала обратился за помощью к военным медикам, однако они отказали ему в приеме и направили в гражданское медучреждение.

«Командование воинской части опасалось за последствия оказания помощи пострадавшему ребенку, так как следственные органы заинтересовались бы обстоятельствами происшествия и провели разбирательство, которое выявило бы причастность командования к инциденту», — передает Народная милиция ДНР.

Данную информацию подтверждает и Миссия ОБСЕ в своем отчете от 8 января. Родители были вынуждены везти пострадавшего ребенка в Мариуполь, который находится в 100 км от Благодатного. Там ему оказали необходимую помощь.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщали о взрыве украинского грузовика с минами неподалеку от КПВВ «Октябрь — Гнутово». Автомобиль «КрАЗ» доставлял 120-мм и 82-мм мины на позиции 36-й бригады морской пехоты ВСУ.