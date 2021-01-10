Крупные города Пакистана остались без электричества

Исламабад, 10 января. Масштабное отключение электричества произошло сразу в нескольких городах Пакистана. Свет отключился перед наступлением 10 января.

Сейчас электроэнергии нет в крупных пакистанских городах Карачи, Лахор, Мултан и Касу. Под отключение также попала столица страны Исламабад. В качестве причины произошедшего называется резкое падение частоты в национальной системе распределения электроэнергии. Показатель внезапно упал с 50 до нуля, пояснил федеральный министр энергетики Омар Аюб.

Однако официальный представитель министерства энергетики назвал другое объяснение отключение электроэнергии. По его словам, на электростанции Гудду произошел сбой. Сейчас власти делают все возможное для разрешения ситуации. Свет уже дали в Сангджани и Мардане.

Массовое отключение электричества ранее произошло в Абхазии. Большая часть страны осталась без света из-за лесных пожаров на территории местности.