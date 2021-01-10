Блокировка Трампа в Twitter развеселила Клинтон

Вашингтон, 10 января. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон посмеялась над удалением аккаунта действующего президента страны Дональда Трампа в соцсети Twitter.

Хиллари Клинтон сделала репост своей записи, опубликованной еще в 2016 году. В сообщении она призывала Трампа отказаться от использования Twitter и удалить свою учетную запись. Свою нынешнюю публикацию Клинтон отметила галочкой, как достигнутую цель.

Администрация Twitter 8 января заблокировала аккаунт Дональда Трампа без возможности дальнейшего восстановления. В соцсети объяснили свое решение опасением того, что президент начнет «подстрекать своих сторонников к беспорядкам». Вместе с этим администрация Twitter пообещала, что будет блокировать все аккаунты, которыми будет пользоваться Трамп. Сам президент заявил, что уже задумался о создании своей платформы на замену Twitter.