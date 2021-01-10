Потенциальный преемник Меркель раскрыл планы на предстоящие выборы в ФРГ

Берлин, 10 января. Глава Минздрава Германии Йенс Шпан прокомментировал слухи о своем выдвижении на пост канцлера республики, занимаемого сейчас Ангелой Меркель.

Ряд немецких СМИ ранее назвали министра возможным преемником действующего канцлера. Журналисты рассказали, что представитель ведомства за последние несколько недель неоднократно связывался по телефону с влиятельными лицами из Христианско-демократического союза (ХДС). В разговорах он постоянно упоминал о своих планах избираться на соответствующую должность.

«Нет, я буду выступать как заместитель председателя ХДС», — опроверг доводы СМИ Шпан.

Накануне кандидат на пост главы ХДС Фридрих Мерц высоко оценил свои шансы вступить на должность председателя Федерального правительства Германии. По его словам, он пользуется стабильной поддержкой со стороны сторонников по партии и населения страны.