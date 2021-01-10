ВСУ устроили показательную стрельбу для журналистов в Донбассе

Луганск, 10 января. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что ВСУ устроили стрельбу в присутствии украинских журналистов с целью дискредитации ЛДНР.

«Отмечено прибытие на позиции боевиков 11-го батальона 59-й бригады в районе населенного пункта Луганское съемочной группы телеканала «1+1» в сопровождении офицеров ВСУ, после чего в данном районе началась стрельба из стрелкового оружия», — сообщил Осадчий.

Он подчеркнул, что данная активность украинских силовиков направлена на отвлечение внимания от многочисленных фактов небоевых потерь в рядах ВСУ. Также, по его словам, инцидент произошел в рамках информационной кампании Киева против силовых ведомств ЛДНР.

Яков Осадчий ранее сообщал, что ВСУ безнаказанно занимаются мародерством и уничтожением домов мирных жителей Донбасса. По его словам, киевские силовики осуществляют кражи кабеля и сопутствующего оборудования с действующих линий электропередач.