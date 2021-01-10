Протестующие украинцы перекрыли трассу из-за подорожания газа

Киев, 10 января. Украинцы перекрыли движение на участке трассы «Борисполь — Мариуполь» в Полтавской области. Так они выразили несогласие с повышением цен на газ и электричество.

Участниками протеста стали жители населенного пункта Градижск Полтавской области. Всего в мероприятии приняли участие около 200 человек. Они встали на трассе и ходили по пешеходным переходам, мешая движению транспорта. Из-за этого многие междугородние автобусы были вынуждены изменить свои маршруты.

С января 2021 года на Украине началось повышение тарифов на доставку газа потребителям. Стоимость газа уже выросла в нескольких регионах страны. Самое сильное подорожание наблюдается в Тернопольской, Ровенской и Черновицкой областях.