Футболист Тарасов трогательно поздравил Костенко с годовщиной свадьбы

Москва, 10 января. Футболист Дмитрий Тарасов уже три года состоит в браке с моделью Анастасией Костенко. Супруги воспитывают двух совместных дочерей.

Костенко стала для 33-летнего спортсмена третьей женой. Его первой супругой была Оксана Пономаренко, в браке с которой он прожил четыре года. В 2009 году женщина родила ему дочь Ангелину, однако рождение малышки не спасло их семейную жизнь.

Затем в жизни Дмитрия Тарасова появилась певица и телеведущая Ольга Бузова. Их официальный брак тоже продлился четыре года. Бузова посвящала почти все свое время работе и мало интересовалась семейной жизнью. Развод Бузовой и Тарасова закончился скандалом, а певица еще несколько лет не могла простить бывшего избранника.

После расставания с Бузовой футболист начал строить отношения с ростовской моделью Анастасией Костенко. В 2018 году у них родилась первая дочь Милана, а через два года на свет появилась маленькая Ева. Сегодня супруги отмечают трехлетнюю годовщину, в связи с чем Тарасов на своей странице в Instagram написал трогательное поздравление для жены.

«Три самых счастливых года. Дальше только лучше! Поздравляю, родная», — написал он.

Однако не все подписчики порадовались за звездную пару. Некоторые предположили, что футболист вновь может уйти из семьи, когда их брак достигнет четырехлетней отметки.

«Традиция же — по четыре года с каждой женой, потом следующая», — отметили поклонники.

Ольга Бузова тоже не теряет времени даром и строит отношения с блогером Давидом Манукяном. Несколько дней назад пара сыграла импровизированную свадьбу на Мальдивах. Однако таролог Марианна Абравитова считает, что уже скоро певица вновь останется одна.