Прокуратура США предъявила обвинения ворвавшемуся в Капитолий «викингу»

Вашингтон, 10 января. Джейкоб Энтони Ченсли взят под стражу после предъявления ему обвинений в умышленном вторжении в здание Капитолия, следует из заявления на сайте прокуратуры округа Колумбия.

Подозреваемый в ходе вашингтонских беспорядков с меховой шапке с рогами и копьем ворвался на территорию здания Конгресса США. Благодаря распространенному по Сети снимку, мужчина из штата Аризона стал известен среди интернет-пользователей под прозвищем «викинг». Правоохранители также обвинили его в нарушении порядка и вторжении в Капитолий с применением силы.

«Джейкобу Энтони Ченсли <...> предъявлены обвинения в преднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании или на территории без законных полномочий», — сказано в сообщении.

Ранее источники, знакомые с процессом расследования штурма Капитолия, заявили о планах ФБР установить истинные намерения протестующих. Есть версия, что демонстранты хотели взять людей в заложники и напасть на законодателей.