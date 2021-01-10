На Украине судили инвалида за поддержку ДНР в соцсетях

Киев, 10 января. Инвалиду из Константиновки Донецкой области был назначен реальный срок и штраф в размере более 9 тыс. гривен (около 23 тыс. рублей) за поддержку ДНР в социальных сетях в 2014 году. Киевские власти обвинили его в покушении на территориальную целостность Украины.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений Украины, передает информационный портал «ПолитНавигатор». Мужчину, который с детства является инвалидом второй группы, обвинили в осуществлении информационной поддержки ДНР и ЛНР. Согласно данным следствия, житель Константиновки был администратором группы «ВКонтакте», посвященной народным республикам.

В группе были размещены записи, призывающие к борьбе с фашизмом. Также осужденный мужчина поддерживал проведение референдумов за признание ЛДНР.

Украинский суд дал мужчине три года лишения свободы. Однако в соответствии со статьей 75 УК Украины, он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. Также инвалиду назначили штраф в размере 9,2 тыс. гривен.

Ранее украинские ультраправые организации предложили ужесточить наказания для граждан, использующих на публике символику СССР и РФ. По мнению авторов инициативы, нарушителям должно грозить от десяти до 15 лет тюремного заключения с последующим поражением в гражданских правах.