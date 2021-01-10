Россиянам перечислили причины спада случаев COVID-19 в стране

Москва, 9 января. Стабилизация эпидемиологической ситуации в России стала следствием начала формирования коллективного иммунитета у жителей страны или результатом межсезонного эффекта.

Ожидать дальнейшего сокращения темпов распространения вируса пока рано, так как число антител у перенесших COVID-19 с каждым этапом становится меньше. Именно они составляют так называемую иммунную прослойку, необходимую для спада случаев заражения новым типом коронавируса, прокомментировал научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Последнюю неделю мы наблюдаем устойчивое снижение количества больных как в целом по стране, так и по самому показательному городу — Москве», — отметил он.

Ранее в России был зафиксирован минимальный с начала ноября суточный прирост заболевших COVID-19. За сутки в стране выявили менее 23,5 тыс. случаев заражения.