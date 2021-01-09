Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о своих детских комплексах

Москва, 9 января. Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна стала больше писать в Instagram о себе. Недавно она призналась, что в детстве у нее были некоторые комплексы по поводу роста.

Будучи подростком Анна Заворотнюк сильно переживала из-за того, что выше всех мальчиков в строю. Но позже, по словам девушки, парни перегнали ее и переживания остались в прошлом.

Но не только высокий рост был причиной детских переживаний дочери Анастасии Заворотнюк. Девушку смущали ее веснушки, от которых она хотела избавиться. Однако сейчас пигментные пятна на лице Заворотнюк приняла и начала считать своей изюминкой.

«У меня веснушки всю жизнь, раньше очень хотела избавиться от них. Но сейчас понимаю, что это моя фишка, и мне они даже нравятся», – рассказала Анна.

Девушка получает в свой адрес не только комплименты и сравнения со звездной мамой, но и критику. Так, нередко ее обвиняли в худобе, несовершенстве черт лица. Но дочь Заворотнюк умеет постоять за себя и жестко реагировала на выпады хейтеров. По ее словам, стройность она приобрела благодаря регулярным занятиям спорта. Немало важную роль в этом вопросе сыграли гены.

В детстве Анна Заворотнюк предпочитала экстремально проводить время. Девушка любила лазать по деревьям, прыгать с тарзанки. Поэтому часто она ходила с синяками и ссадинами. А однажды чуть не перевернула ларек при катании на роликах на Воробьевых горах.

Говоря про себя, девушка редко рассказывает о состоянии здоровья своей матери. Болезнь Заворотнюк является некоторым секретом всей семьи. Информацию «сливают» друзья и соседи звездной семьи. Так, недавно актриса Ольга Прокофьева заметила, что ее подруга идет на поправку и скоро может прийти в норму.