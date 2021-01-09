ВОЗ: почти 800 тыс. человек по всему миру заразились коронавирусом за сутки

Женева, 9 января. Более 799 тыс. человек по всему миру заболели коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. С начала пандемии выявлено более 87 млн случаев заражения, следует из данных ВОЗ.

Количество жертв вируса почти превысило показатель в 2 млн. Больше всего зафиксированных эпизодов приходится на США. Там COVID-19 диагностировали у более чем 21 млн человек. Второе место по числу инфицированных занимает Индия, где новым типом коронавируса заразились почти 10,5 млн пациентов. Следом расположилась Бразилия — больше 7,8 млн случаев.

Ранее Всемирная организация здравоохранения уведомила об обнаружении «британского» штамма коронавируса в 22 странах Европы. Новая разновидность вируса со временем заменит другие, отметил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.