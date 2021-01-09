Журналист NYT рассказал о плюсах вакцинации «Спутником V»

Вашингтон, 9 января. Вакцина «Спутник V» достойна претендовать на звание главного достижения российских ученых в ушедшем 2020 году. Такое мнение после прививки высказал журналист Эндрю Крамер.

Подробностями о своем самочувствии после процедуры он поделился на страницах американской газеты New York Times. На своем опыте он хотел убедиться в безопасности препарата, так как из-за оперативной регистрации его эффективность стала ставиться под сомнение. По словам корреспондента, его обошли стороной многие побочные эффекты, такие как повышенная температура тела и головная боль.

«Результаты испытаний, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских ученых», — прокомментировал Крамер.

Также ему удалось избежать «путаницы» в системе вакцинации «Спутником V». В российских больницах, в отличие от американских, действует механизм, удобный для пациентов, обратил внимание журналист.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о намерениях получить всю информацию об отечественной разработке. Сведения о «Спутнике V» ожидаются международными специалистами до конца января.