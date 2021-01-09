Муцениеце заинтриговала подписчиков откровенными снимками в мокрой майке

Москва, 9 января. Телеведущая Агата Муцениеце вспомнила прошлогодний отпуск и поделилась с поклонниками пикантными фотографиями из бассейна. Снимки девушка разместила в Instagram.

Бывшая жена актера Павла Прилучного решила не ехать отдыхать в теплые страны, как большинство звезд. Она осталась дома в Москве и продолжила заниматься своим телом. Муцениеце начала бегать по утрам и уделять время домашнему быту. Девушка отчитывается о своих результатах в социальных сетях. Так, по ее словам, она преодолевает почти десять километров каждое утро всего за полтора часа.

Несмотря на желание остаться в снежной Москве, ведущая все же скучает по морю и солнцу. Муцениеце решила поностальгировать по прошлогоднему отпуску и выложила две фотографии, на которых она запечатлена на бортике бассейна под открытым небом на фоне океана. Привлекательный образ звезды дополнила мокрая белая майка. Прилегающая к телу ткань подчеркнула голую грудь Муцениеце.

«Завалялось тут пару фоточек с отдыха. Ну, извините, да-да, я мать, я помню», — иронично подписала ведущая под снимками.

Подписчики ведущей восхитились ее красотой и оставили множество комплиментов в комментариях. Поклонники заявили, что Муцениеце не только мать, но и красивая женщина. Кто-то из фолловеров предположил, что Прилучный «кусает локти» из-за того, что упустил такую красивую супругу.

«Фигура просто супер!» — оценил поклонник.

«Наконец-то супер сексуальные фото», — подхватил фолловер.

«Все эстетически красиво», — добавил подписчик.

«Всем бы матерям так выглядеть!» — восхитилась фанатка.

Ранее Агата Муцениеце призналась, что готова снова вступить в брак после разрыва с Павлом Прилучным. Звезда не жалеет о своих ошибках, воспринимая их как опыт. Девушка сравнила свой брак с ездой на лошади, а развод с падением из седла.