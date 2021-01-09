Мясников рассказал о личном опыте отказа от сигарет

Москва, 9 января. Доктор Александр Мясников отказался от курения сигарет после многочасовой поездки из Крыма. Тогда он просидел за рулем автомобиля 14 часов.

После этого он пообещал коллегам, что больше не притронется к сигаретам. В качестве подтверждения своих слов он отдал им пачку сигарет и зажигалку. Мясников признался, что уже через пару часов он захотел курить, но сдержался, чтобы не опозориться перед коллегами.

«Через пару часов курить захотел, но идти на попятный было уже стыдно. Но так — в одночасье — бросают только три–шесть процентов курильщиков», — пояснил он в эфире «России-1».

В возрасте 30 лет у Мясникова развилась гипертония, а еще через пять лет у него началась подагра. Медик признался, что является заядлым мясоедом и регулярно занимается спортом. Он также добавил, что иногда испытывает чувство тревоги и безнадежности.

Доктор Мясников ранее назвал самую вредную для организма привычку. По словам медика, таковой является отказ от прогулок на свежем воздухе и постоянное времяпровождение дома.