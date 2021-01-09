Названы самые грязные гаджеты в доме

Москва, 9 января. Гаджеты используются людьми ежедневно и нуждаются в чистке. На них скапливается огромное количество микробов и бактерий, которые могут навредить человеку.

Только на одном смартфоне насчитывается в десять раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. Именно поэтому эксперты советуют регулярно протирать технику от пыли и грязи. Для чистки экранов лучше всего использовать специальные салфетки из микроволокна.

Во время использования наушников на них копится ушная сера и кожный жир. В этом случае эксперты советуют использовать ткань, смоченную в мыльной воде, и протирать ею вкладыши.

Для чистки ноутбуков подойдет ткань из микроволокна или специальные влажные салфетки. Однако важно учитывать рекомендации производителя. Компания Apple советует протирать своим устройства сухими тряпочками. Еще в список грязных устройств вошли пульты для телевизора, компьютерные мышки, игровые джойстики и смарт-часы.

Эксперты ранее объяснили появление помех и эха во время телефонного разговора. Чаще всего это связано с некорректной работой смартфона или так называемой «коммутацией пакетов».