Муж Боярской шокировал подписчиков необычным цветом волос

Москва, 9 января. Муж актрисы Елизаветы Боярской Максим Матвеев шокировал фанатов радикальной сменой внешности. Артист часто экспериментировал с длинной волос, однако в этот раз он предстал перед подписчиками в Instagram с розовыми волосами.

Звезда фильмов «Союз спасения» и «Тариф Новогодний» опубликовал фото с коротким «ежиком», выкрашенным розовый цвет. Новый «лук» 38-летний актер дополнил белым худи, каракулевой курткой и солнцезащитными очками в бежевой оправе.

«Пора на отдых... Очевидно — пора...» — написал Матвеев, добавив хэштег #нескажукудалечу.

Даже самые преданные фанаты Матвеева были шокированы столь неожиданной сменой стиля.

«Вы меня пугаете...» — пишет maksimovaoksana5. «Это опять что-то новое…» — написала asya_gromova_. «Как необычно», — оставила комментарий sveta.kovarda.

Однако наблюдательные фолловеры обратили внимание, что актер их разыграл. Матвеев использовал специальный фильтр, который меняет прическу и ее цвет.

«Ребята, ну видно же, что это фотошоп. Зачем кипиш наводить? Даже если он и покрасился — вам не все равно?» — спрашивает anchutkkaa. «Ох уже этот снап (Snapchat. — Прим. ФАН)», — комментирует nazringamidova. «Маска же, но идет безумно», — добавила lovely_egorych.

Ранее подписчики не узнали Матвеева с усами и залысиной. Они расхвалили актера за мастерство перевоплощения. Для ролей в театре он готов изменить себя до неузнаваемости.

В прошлом месяце Максим Матвеев поздравил супругу Елизавету Боярскую с юбилеем, показав архивные фотографии любимой на яхте.