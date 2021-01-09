Актер из «Интернов» обратился в полицию после стычки с режиссером Красновым

Москва, 9 января. Худрук «Театрального особняка» Леонид Краснов оказался под угрозой тюремного заключения после конфликта с актером Сергеем Поповым, известным по роли в сериале «Интерны».

Артист решил похвастаться своими достижениями в продюсерской сфере. Однако на уточняющий вопрос: в чем же они заключаются, звезда сериала неожиданно начал размахивать руками у лица Краснова.

«Тогда я сказал: «Ты же понимаешь, что теперь мне придется встать и тебя наказать?» Собственно, встал и наказал», — добавил художественный руководитель.

В результате драки Попов получил незначительные травмы, из-за чего его обращение в правоохранительные органы выглядит как попытка прибавить себе популярности, считает режиссер. По его словам, несмотря на стычку, он не собирается разрывать приятельские отношения с актером.

Ранее полиция Борисоглебска начала проверку видео стычки Деда Мороза с агрессивной женщиной. Инцидент произошел возле главной новогодней елки в городе.