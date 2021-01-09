Twitter французского депутата взломали и сделали аккаунтом Трампа

Вашингтон, 9 января. Страницу в Twitter французского депутата Иоахима Сан-Форже взломали злоумышленники. Они писали от имени Дональда Трампа, после того, как личный аккаунт лидера США был заблокирован.

Французский депутат был официально верифицирован в Twitter под своим именем и фамилией. Однако злоумышленники сменили основную информацию профиля и главную фотографию на изображение Дональда Трампа. После этого они опубликовали всего лишь одну запись со словом «помогите».

Как утверждает сам Сан-Форже, его взломали мошенники. На данный момент модераторы социальной сети заморозили фейковую страницу главы Белого дома, сообщает газета Politico.

Ранее Трамп задумался о создании собственной платформы — аналога Twitter. Причиной стало то, что администрация соцсети заморозила его личную страницу. Действующий американский лидер обвинил руководство Twitter в пособничестве демократам.