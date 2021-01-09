Росгвардия презентовала ролик о спасении людей, попавших в беду

Москва, 9 января. Росгвардия рассказала о военнослужащих и сотрудниках, которые спасали попавших в трудную жизненную ситуацию людях.

Управление Росгвардии сняло видео о том, как военнослужащие и сотрудники первыми оказываются там, где нужна помощь.

На кадрах запечатлены самые яркие эпизоды, когда сотрудники ведомства выносят людей из пожара, помогают утопающим, приходят на помощь на земле и под водой, рискуя своими жизнями.

В пресс-службе ведомства рассказали, что зачастую именно сотрудники Росгвардии принимают участие в поиске заблудившихся в лесу детей, вывозят людей из труднодоступных мест, а также оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим в авариях. При этом они не считают себя героями, а просто выполняют свой долг. Наградой за спасенные жизни становится искренняя благодарность людей.