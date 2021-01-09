Житель Красной Горы спас женщину от двух мужчин в Подмосковье

Москва, 9 января. Брянец спас женщину от двух мужчин, которые напали на нее в Подмосковье. Потерпевшая возвращалась домой, когда ее стали преследовать злоумышленники.

Инцидент произошел в Подмосковье, когда женщина шла по улице, сообщается в брянских группах в социальной сети «ВКонтакте».

По словам потерпевшей, ее стали преследовать двое мужчин кавказской национальности. Женщина стала звать на помощь, однако никто не реагировал. В итоге спасителем оказался незнакомец, который оттащил нападавших от девушки, и та успела убежать в соседний двор.

Потерпевшая рассказала, что между мужчинами завязалась драка. Когда все утихло, она вернулась на место происшествия, где нашла барсетку с документами. Спасителем оказался житель Красной Горы. О его самочувствии пока ничего не известно.

Похожий инцидент произошел ранее в Москве, сообщал ФАН. Житель российской столицы спас 49-летнюю москвичку от изнасилования.