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ФАН рассказывает, как пережить аномальные морозы

ФАН рассказывает, как пережить аномальные морозы

От Калининграда до Камчатки Россию охватили трескучие и даже экстремальные морозы. В ближайшие дни центральная часть страны в полной мере может прочувствовать на себе суровую зиму. В Петербурге и Москве столбики термометров опустятся до 20 градусов ниже ноля, в Поволжье и в Предуралье температура достигнет 15 градусов. Сибирь, пережившая новогодние 40-градусные морозы и встретившая потепление, снова может готовиться к незначительному похолоданию.

ФАН рассказывает, как пережить погодные аномалии без ущерба для здоровья, а также обращает внимание на то, что ни в коем случае делать нельзя.

ФАН рассказывает, как пережить аномальные морозы

Нельзя дышать ртом через шарф

В морозы ниже 30 градусов мы все стремимся как можно плотнее укутаться в теплый шерстяной шарф. Многие врачи рекомендуют закрывать лицо в морозы очень осторожно или вовсе этого не делать. Дышать ртом в шарф категорически нельзя — ткань быстро становится влажной, а иногда покрывается инеем и льдом. В итоге человек дышит холодным и при этом влажным воздухом, что может спровоцировать ангину. Для защиты кожи лица лучше использовать жирные крема, а не ткань.

Исключаем горячие напитки перед выходом

Перед выходом на улицу не нужно пить горячие чай или кофе. Эти напитки моментально расширят сосуды, а собственное тепло, необходимое для обогрева, быстро испарится. Горячая еда и напитки уместны по возвращении домой.

Не мыть голову с утра

Даже если вы заядлая поклонница аккуратности и опрятности, а волосы, помытые с вечера, с утра кажутся вам недостаточно чистыми, в морозы не мойте голову перед выходом на улицу. Это также расширит сосуды. Пока что вам придется найти другие способы освежить волосы и сделать укладку.

ФАН рассказывает, как пережить аномальные морозы

Ешьте калорийную пищу

Калории — это энергия, а энергия — это тепло. Отправляясь на улицу, обязательно съешьте что-то жирненькое — сейчас можно! Жиры необходимы организму в период морозов, так как именно они вырабатывают энергию для обогрева организма. Не бойтесь, в такую погоду все калории расходуются и ничего нигде не отложится, правда, если питаться в пределах разумного.

Смазывайте нос мазью

Пользоваться противовирусной мазью для носа нужно практически в любое время года, не только в зимнюю стужу. Она защитит от простудных вирусов и бактериальных инфекций. Перед выходом на улицу обязательно смажьте внутреннюю поверхность носа мазью.

ФАН рассказывает, как пережить аномальные морозы

Правильно подбираем одежду

Громоздкая шуба не гарантирует защиты от мороза. Чтобы не замерзнуть, можно прибегнуть к простому, но действенному правилу. Под теплый свитер обязательно наденьте трикотажную футболку, можно с длинными рукавами. Так тепло не будет расходоваться, а прослойка защитит вас от мороза. Поверх теплой кофты наденьте теплую куртку или пуховик. От шапки также не нужно отказываться. Головной убор в морозы защитит вас не только то болезней, но и от облысения — холодная температура способна нанести непоправимые травмы волосяным луковицам.

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