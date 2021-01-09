ФАН рассказывает, как пережить аномальные морозы

От Калининграда до Камчатки Россию охватили трескучие и даже экстремальные морозы. В ближайшие дни центральная часть страны в полной мере может прочувствовать на себе суровую зиму. В Петербурге и Москве столбики термометров опустятся до 20 градусов ниже ноля, в Поволжье и в Предуралье температура достигнет –15 градусов. Сибирь, пережившая новогодние 40-градусные морозы и встретившая потепление, снова может готовиться к незначительному похолоданию.

ФАН рассказывает, как пережить погодные аномалии без ущерба для здоровья, а также обращает внимание на то, что ни в коем случае делать нельзя.

Нельзя дышать ртом через шарф

В морозы ниже –30 градусов мы все стремимся как можно плотнее укутаться в теплый шерстяной шарф. Многие врачи рекомендуют закрывать лицо в морозы очень осторожно или вовсе этого не делать. Дышать ртом в шарф категорически нельзя — ткань быстро становится влажной, а иногда покрывается инеем и льдом. В итоге человек дышит холодным и при этом влажным воздухом, что может спровоцировать ангину. Для защиты кожи лица лучше использовать жирные крема, а не ткань.

Исключаем горячие напитки перед выходом

Перед выходом на улицу не нужно пить горячие чай или кофе. Эти напитки моментально расширят сосуды, а собственное тепло, необходимое для обогрева, быстро испарится. Горячая еда и напитки уместны по возвращении домой.

Не мыть голову с утра

Даже если вы заядлая поклонница аккуратности и опрятности, а волосы, помытые с вечера, с утра кажутся вам недостаточно чистыми, в морозы не мойте голову перед выходом на улицу. Это также расширит сосуды. Пока что вам придется найти другие способы освежить волосы и сделать укладку.

Ешьте калорийную пищу

Калории — это энергия, а энергия — это тепло. Отправляясь на улицу, обязательно съешьте что-то жирненькое — сейчас можно! Жиры необходимы организму в период морозов, так как именно они вырабатывают энергию для обогрева организма. Не бойтесь, в такую погоду все калории расходуются и ничего нигде не отложится, правда, если питаться в пределах разумного.

Смазывайте нос мазью

Пользоваться противовирусной мазью для носа нужно практически в любое время года, не только в зимнюю стужу. Она защитит от простудных вирусов и бактериальных инфекций. Перед выходом на улицу обязательно смажьте внутреннюю поверхность носа мазью.

Правильно подбираем одежду

Громоздкая шуба не гарантирует защиты от мороза. Чтобы не замерзнуть, можно прибегнуть к простому, но действенному правилу. Под теплый свитер обязательно наденьте трикотажную футболку, можно с длинными рукавами. Так тепло не будет расходоваться, а прослойка защитит вас от мороза. Поверх теплой кофты наденьте теплую куртку или пуховик. От шапки также не нужно отказываться. Головной убор в морозы защитит вас не только то болезней, но и от облысения — холодная температура способна нанести непоправимые травмы волосяным луковицам.