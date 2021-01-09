Оксана Самойлова показала подросших дочерей на прогулке всей семьей

Дубай, 9 января. Супруга Джигана, модель и светская львица Оксана Самойлова, поделилась семейной фотографией в похожей одежде. Фанаты умилились подросшим дочерям звездной пары.

На опубликованном снимке Самойлова с мужем и детьми запечатлены идущими по улице в стильных черных образах. Солнцезащитные очки у родителей добавляют кадру еще большей эпичности — знаменитости будто бы повторяют кадр из фильма. Девочки заметно подросли, а Давид стал еще очаровательнее.

«Кто подписан на меня давно и помнит, что у меня была такая фотка с крошечной Майей на руках? Теперь нас стало больше и у меня на руках крошечный Давидик», — подписала публикацию модель.

Фанаты рассыпались в комплиментах, увидев красавицу-Самойлову и милашек-девочек — Ариэлу, Лею и Майю.

«Какая стильная семейка с обложки журнала»; «Оксана совсем не стареет»; «Дочки такие красотки, все разные и в то же время похожи», — оставили комментарии пользователи соцсети.

Ранее стало известно, что сын Самойловой и Джигана Давид сделал первые шаги. Светская львица сняла на видео этот трогательный момент.