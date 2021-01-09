Националисты из «Азова» вербуют бойцов по всему миру

Киев, 9 января. Националисты из батальона «Азов» (запрещен в РФ) вербует радикальных бойцов через соцсети. Они распространяют сообщения по всему миру.

Так, ветеран ВМС США в 2018 году приехал в Киев для обучения. Адрес он получил от рекрутера через Facebook. В помещении было 12 коек для бойцов. Среди соседей были и европейцы. Вербовкой занимался выходец из Норвегии, осужденный в 2010 году за ограбление банка. По словам американца, у него на пальце была татуировка в виде свастики.

Рекрутер не скрывал приверженности неонацистской идеологии, пишет Times. Журналисты сообщают, что у «Азова» есть политическая платформа и даже лагеря для тренировки детей.

Федеральное агентство новостей писало, что недавно Великобритания признала «Азов» неонацистской организацией. Об этом рассказали в Центре противодействия цифровой ненависти.