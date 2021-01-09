Microsoft начнет создавать цифровых клонов ушедших из жизни людей

Редмонд, 9 января. Американская корпорация Microsoft зарегистрировала патент на способ создания голосового чат-бота на базе характеристик конкретного человека.

При разработке чат-бота компания будет учитывать образец голоса покойного, его изображения, публикации в социальных сетях, электронные и рукописные письма. Таким образом, станет возможным создание цифрового клона ушедшего из жизни человека. Судя по использованию термина «обучение» в описании технологии, алгоритм будет включать нейросети.

Для «реинкарнации» умершего нужно будет предоставить корпорации технику, которой он пользовался. Это может быть мобильное устройство или компьютер, уточнили в компании. Система будет клиент-серверной: для создания индекса, тренировки бота и хранения всех данных планируется использовать удаленный веб-портал.

Ранее стало известно, что Microsoft планирует «радикально» обновить дизайн операционной системы Windows 10. Слухи о грядущем изменении визуального оформления ОС ходят уже не один год.