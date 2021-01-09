Россия поставила новую партию железнодорожных вагонов в Египет

Каир, 9 января. Египет получил очередную партию железнодорожных вагонов в рамках соглашения с российской компанией «Трансмашхолдинг» (ТМХ), сообщил министр транспорта Камель эль-Вазир.

По его словам, в порт Александрии прибыл корабль, на борту которого находятся 22 единицы техники третьего класса с аэродинамической вентиляцией. В ближайшее время их выгрузят и поставят на ж/д-пути. Специалисты проверят их состояние и передадут холдингу «Египетские национальные железные дороги» (ЕНЖД).

Строительство и доставка продукции ТМХ проходит в рамках масштабной сделки между Москвой и Каиром.

Министр транспорта добавил, что в настоящий момент в Александрию доставлено 208 единиц техники. Ежемесячные поставки осуществляются согласно с графиком, установленным в рамках сделки.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Москва и Каир эффективно взаимодействуют в экономической, социальной и политической сферах. Так, главы МИД РФ и Египта обсудили ситуацию в Африке и на Ближнем Востоке.