Киев, 9 января. Экс-президент Украины Петр Порошенко зарезервировал частный самолет для полета в США на инаугурацию избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщает украинский Telegram-канал.

Бывший украинский лидер не теряет надежды получить благосклонность американских элит и вернуться на пост президента Незалежной. По информации украинского Telegram-канала, Порошенко намерен посетить мероприятия, связанные с инаугурацией Байдена.

«Для этого он уже потратил около 100.000 долларов на лоббистов, а также готов выложить более двух миллионов долларов за участие хотя бы в нескольких мероприятиях для фотографирования и встреч с «людьми Байдена» — сообщает автор публикации.

По мнению украинских пользователей, Петр Порошенко хочет позиционировать себя для украинских элит как человека, близкого к администрации президента Соединенных Штатов.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что на Украине раскритиковали штурм Капитолия в США за непрофессионализм.