Американские эксперты рассказали о системных проблемах стратегической авиации США

Вашингтон, 9 января. Стратегическая авиация США оказалась в глубочайшем кризисе из-за недальновидности американских чиновников. К такому выводу пришли эксперты журнала Forbes.

По данным аналитиков, парк стратегических бомбардировщиков США значительно устарел. Только 40% самолетов B-2 Spirit и B-52 Stratofortress способны нести ядерное оружие. При этом в ближайшее время даже они не смогут выполнять возложенные на них задачи, передает «ПолитРоссия».

«У ВВС США не хватает времени для того, чтобы обеспечить надежное воздушное ядерное сдерживание. Правительство слишком долго ждало, чтобы начать модернизацию, и теперь любая задержка подорвет стратегическую ценность бомбардировочных сил», — отмечают эксперты.

Планы по обновлению парка стратегической авиации подразумевают «отставку» бомбардировщиков B-2 к 2032 году и B-1 к 2036 году. Им на смену придут глубоко модернизированный B-52 Stratofortress и секретный B-21 Raider, который поступит на службу в 2025 году. Однако реализация этих амбициозных планов может обернуться катастрофой, так как нет гарантий в том, что B-21 Raider станет удачным самолетом.

Ранее китайские эксперты назвали российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160М неуязвимым для системы противовоздушной обороны НАТО. По их мнению, недавний полет модернизированного ракетоносца с новыми двигателям НК-32-02 свидетельствует о том, что данный самолет будет востребован в боевых действиях еще как минимум 30 лет.