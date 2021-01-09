Тело гражданки Казахстана нашли спустя семь месяцев поиска в курортной Анталье

Анталья, 9 января. Гражданка Казахстана искала дочь в Турции на протяжении последних семи месяцев. Поиск завершился поездкой в морг. Девушку нашли повешенной в лесу.

Издание Milliyet сообщает, что все началось 8 мая 2020 года в семье Салтанат О., которая уже несколько лет проживает в Сарысу курортного района Коньяалты. Между матерью и 22-летней Арайлым О. завязалась бытовая ссора, переросшая в рукоприкладство. Последняя не выдержала и сбежала из дома, предварительно выключив телефон.

Спустя пару дней женщина обратилась в жандармерию с заявлением о пропаже дочери. Первый месяц поисков завершился неудачей, и к мероприятию подключились сотрудники Управления по расследованию убийств.

Совместными усилиями полиция определила приблизительную зону нахождения девушки при помощи сигнала мобильного телефона, который вел в сторону лестного массива Сарысуского района. Из-за труднопроходимой местности ее розыск затянулся, но правоохранители не прекращали операцию.

В результате Арайлым О. нашли в начале января 2021 года. Бригада криминалистов установила, что гражданка Казахстана мертва уже несколько месяцев. Ее доставили в морг. Поскольку тело претерпело серьезные изменения в условиях климата, специалистам будет сложно установить точную причину смерти.

В настоящий момент ведется расследование. Салтанат О. вызвали в отделение жандармерии на допрос для выявления подробностей бытовой ссоры.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что полиция Турции расследует смерть украинки на курорте Бодрума.