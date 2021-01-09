Дочь Анджелины Джоли в коротких шортах удивила фанатов

Вашингтон, 9 января. Дочь звезд Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло, заявлявшая о желании сменить пол, появилась на публике в коротких шортах. Фанатов женственный образ подростка удивил.

Девочка, которой в прошлом году исполнилось 14 лет, отправилась на шопинг вместе со знаменитой матерью. Джоли нарядилась в роскошное светлое платье ниже колен, босоножки и захватила с собой сумку Dior в тон.

Шайло облачилась в худи, короткие джинсовые шорты, обнажившие ее стройные ноги, и кеды. Девочка собрала волосы в пучок и, как и мама, надела медицинскую маску.

Снимки папарацци мгновенно разлетелись по Сети. Фанатов звездной семьи поразил внешний вид бунтующего подростка. Многие отметили, что девочка, заявлявшая, что ей некомфортно в собственном теле, становится все больше похожа на мать.

«Какая изящная»; «Потрясающие ноги»; «Стройная и красивая», — написали интернет-пользователи.

Тем временем в Сети обсуждают рождение ребенка у актрисы Мерьем Узерли. Звезда сериала «Великолепный век» во второй раз стала мамой. Для дочери она выбрала имя Лили и показала фанатам несколько снимков из больничной палаты.