Анна Хилькевич разрушила миф «мать не ягодка» провокационным фото

Москва, 9 января. Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич поделилась пикантной фотографией в одном бюстгальтере и поразмышляла об уместности подобных снимков после рождения ребенка.

На опубликованном черно-белом фото актриса позирует, стоя у окна, при этом на ней нет трусов. Этой публикацией она решила разрушить стереотип о том, что женщины перестают быть «ягодкой» с началом материнства. По мнению знаменитости, каждая представительница женского пола — источник сексуальной энергии, а не домохозяйка.

«Мама — это не женщина без мейкапа, с пучком на голове и в старом, заляпанном пюрешкой халате. Это в первую очередь женщина», — высказалась Хилькевич.

Однако не все подписчики сочли снимок уместным. Большинство согласились с мыслями актрисы, но напомнили, что быть сексуальной дома и на людях — разные вещи. Важно не переходить грань и оставить особо откровенные кадры для переписки с мужем, считают поклонницы звезды.

«Только зачем эти фото показывать всей стране, мол посмотрите, какая я секси? Так это лучше мужу показать»; «Я против таких фото»; «В наш век ничего интимного, ничего сакрального не осталось. Женщина уже давно не тайна», — оставили комментарии пользователи соцсети.

Анна Хилькевич ранее призналась, что ее дико возмущает предвзятое отношение к знаменитостям. Все люди равны, и относиться к ним нужно одинаково, уверена актриса.