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Названы категории россиян, имеющие право досрочного выхода на пенсию

Названы категории россиян, имеющие право досрочного выхода на пенсию

Москва, 9 января. Некоторые условия начисления и выхода на пенсию для россиян изменились в 2021 году, сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Ряд условий выхода на пенсию останется прежним: по причине возраста при наличии необходимого страхового стажа и пенсионных баллов. На данный момент россиянину необходимо иметь от 12 лет трудового стажа и минимум 21 пенсионный коэффициент. Правом досрочного выхода на пенсию обладают работники, профессии которых числятся в обновленном перечне правительства. Например, работающие на вредоносных предприятиях мужчины могут выйти на пенсию, отработав десять лет при общем стаже в двадцать.

Также в перечень входят многодетные матери, которые до восьмилетнего возраста вырастили и воспитали пятерых детей. Для них пенсионный возраст составляет 50 лет, при наличии 15-летнего трудового стажа. Многодетные отцы смогут выйти на пенсию раньше, если трудовой стаж превышает 20 лет.

Названы категории россиян, имеющие право досрочного выхода на пенсию

Аналитики сравнили размер пенсионных выплат во времена СССР и современной России. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов выразил уверенность, что пенсию в 60-70 рублей можно сопоставить с современными 40 тысячами рублей, пишет ФАН.

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