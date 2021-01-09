Названы категории россиян, имеющие право досрочного выхода на пенсию

Москва, 9 января. Некоторые условия начисления и выхода на пенсию для россиян изменились в 2021 году, сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Ряд условий выхода на пенсию останется прежним: по причине возраста при наличии необходимого страхового стажа и пенсионных баллов. На данный момент россиянину необходимо иметь от 12 лет трудового стажа и минимум 21 пенсионный коэффициент. Правом досрочного выхода на пенсию обладают работники, профессии которых числятся в обновленном перечне правительства. Например, работающие на вредоносных предприятиях мужчины могут выйти на пенсию, отработав десять лет при общем стаже в двадцать.

Также в перечень входят многодетные матери, которые до восьмилетнего возраста вырастили и воспитали пятерых детей. Для них пенсионный возраст составляет 50 лет, при наличии 15-летнего трудового стажа. Многодетные отцы смогут выйти на пенсию раньше, если трудовой стаж превышает 20 лет.

Аналитики сравнили размер пенсионных выплат во времена СССР и современной России. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов выразил уверенность, что пенсию в 60-70 рублей можно сопоставить с современными 40 тысячами рублей, пишет ФАН.