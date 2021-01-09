Лазарев публично высказался о фото Гагариной в бикини на Мальдивах

Мале, 9 января. Известная певица Полина Гагарина похвасталась стройной фигурой в купальнике. О внешности отдыхающей на Мальдивах звезды высказался ее коллега Сергей Лазарев.

Исполнительница улетела на острова после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым. И не одна, а с сыном и дочерью. С тех пор звезда регулярно радует фанатов яркими снимками с пляжей. На очередное такое фото отреагировал холостой Лазарев.

Гагарина на новом кадре в Instagram позирует у воды лазурного цвета в белоснежном бикини. Купальник подчеркнул достоинства фигуры 33-летней артистки, как и удачно выбранная поза.

«Невероятные цвета! Каждый раз замираю, смотря на эти пейзажи», — призналась певица.

Публикация вызвала у Лазарева восхищение. Исполнитель не стал скрывать эмоций и оставил комментарий под постом.

«Ну ладно, ладно! Красиво!!» — публично высказался он.

Лазареву вторили многие фанаты Гагариной. Звезду одарили лайками и комплиментами. Фанаты отметили длинные, стройные ноги и грацию артистки.

Некоторых, однако, худоба певицы напугала. Гагариной настоятельно посоветовали «побольше поесть».

«Худая какая! Иди поешь, Поля!!!» — написал один из пользователей.

Фанаты тем временем гадают, появился у Гагариной новый избранник или же нет. Звезде приписывают роман с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым.