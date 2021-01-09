Опасный самолет: страшные катастрофы Boeing 737

Сегодня, 9 января, в Индонезии над Яванским морем потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-500, принадлежащий индонезийской компании Sriwijaya Air. Лайнер потерял связь с диспетчерами спустя четыре минуты после вылета из Джакарты в Понтианак. На борту лайнера находились 53 пассажира, в их числе шесть детей и один младенец, и 12 членов экипажа.

За всю историю эксплуатации самолеты Boeing 737 потерпели 215 крушений и аварий, в результате которых в общей сложности погибли более 5,6 тысячи человек. Кроме того, лайнеры 115 раз угонялись террористами. ФАН вспоминает самые страшные авиакатастрофы и приводит печальную статистику.

Смертоносный угон в аэропорту Гуанчжоу

2 октября 1990 года террористы угнали Boeing 737-200, принадлежавший авиакомпании Xiamen Airlines, из старого международного аэропорта китайского города Гуанчжоу. При аварийной посадке в Гонконге террорист набросился на пилота, в результате чего тот потерял управление и лайнер врезался в Boeing 757-21B, а также задел Boeing 707-3J6B. В результате два самолета полностью разрушились. В катастрофе погибли 128 человек: 82 на Boeing 737 и 46 на Boeing 757, ранениями отделались 53 пассажира. Этот случай считается самым смертоносным угоном в истории XX века. Интересно, что в 1988 году именно этот самолет уже угоняли, тогда никто из находившихся на борту не погиб.

Катастрофа Boeing 737 под Гуйлинем

24 ноября 1992 произошла на тот момент самая крупная авиационная катастрофа в Китае. Boeing 737-3Y0 авиакомпании China Southern Airlines потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Гуйлиня. Заходя на полосу, пилоты самолета сообщили диспетчеру о нехарактерном снижении на скорости выше обычного. Через несколько минут лайнер перешел в пике и на полной скорости врезался в гору. В результате аварии погибли 131 пассажир и 10 членов экипажа.

Катастрофа в Медане

Еще одна крупная авиакатастрофа произошла в Индонезии 5 сентября 2005 года. Boeing 737-230 компании Mandala Airlines вылетал из крупнейшего города Суматры — Медана. При наборе высоты он рухнул на жилые дома недалеко от аэропорта. Крушение унесло жизни 96 пассажиров и 5 членов экипажа. В живых остались 16 пассажиров, в том числе 18-месячный ребенок. Кроме того, под завалами домов были обнаружены еще 44 тела. Всего погибли 149 человек. Среди жертв катастрофы — губернатор и экс-губернатор провинции Северная Суматра, направлявшиеся в Джакарту на встречу с президентом страны.

Столкновение над Мату-Гросу

29 сентября 2006 года в небе над бразильским штатом Мату-Гросу столкнулись пассажирский авиалайнер Boeing 737-8EH и частный Embraer EMB-135BJ Legacy 600. В результате Boeing развалился на несколько частей еще в воздухе и рухнул в густых лесах Амазонии, а частный борт совершил аварийную посадку в аэропорту Сьерра-ди-Качимбу. 148 пассажиров и шесть членов экипажа пассажирского лайнера погибли, а семь человек, находившиеся в частом самолете, не получили даже повреждений. Эта катастрофа вызвала кризис в гражданской авиации Бразилии и стала на тот момент самой крупной в истории страны.

Катастрофа под Исламбадом

20 апреля 2012 года недалеко от столицы Пакистана, города Исламбад, разбилось воздушное судно пакистанской авиакомпании Bhoja Airline. При заходе на посадку в аэропорт Исламабада Беназир Бхутто лайнер, врезавшийся в жилые дома деревни Хуссейн Абад, разрушился и сгорел. 127 человек, в том числе шесть членов экипажа, погибли. Отмечалось, что причиной катастрофы стали плохие погодные условия.

Катастрофа возле Джакарты

29 октября 2018 года авиалайнер Boeing 737 MAX 8, направлявшийся из Джакарты в Панкалпинанг, рухнул в Яванское море через 11 минут после взлета. Погибли все находившиеся на его борту 189 человек: 181 пассажир и восемь членов экипажа. Эта катастрофа является самой крупной в истории лайнера по количеству погибших.

Катастрофа под Аддис-Абебой

Еще одна катастрофа нового самолета Boeing 737 MAX 8, случившаяся 10 марта 2019-го, через полгода после крушения в индонезийской Джакарте в Эфиопии. Борт вылетел из города Аддис-Абеба в Найроби. Через шесть минут после взлета он рухнул на землю вблизи городка Дэбрэ-Зэйт, где расположена база Военно-воздушных сил Эфиопии. Погибли все находившиеся на его борту 157 человек: 149 пассажиров и восемь членов экипажа. После несчастного случая все страны мира приостановили полеты на самолетах этого типа. В ноябре 2020 года лайнеры были допущены к эксплуатации.

Катастрофа под Тегераном

8 января 2020 года в Иране потерпел крушение Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев. Сразу же после взлета лайнер был сбит двумя военными ракетами класса «земля-воздух». Иранские военные признались, что случайно сбили пассажирский самолет, так как он пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету. В катастрофе погибли 176 человек, среди них граждане Украины, Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что президент РФ Владимир Путин выразил слова соболезнования индонезийскому лидеру Джоко Видодо в связи с авиакатастрофой пассажирского Boeing. Об этом проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.