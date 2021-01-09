Центральный комитет по выборам в Ливии назвал даты голосования в Сабрате и Таджуре



Триполи, 9 января. Пресс-секретарь Центрального комитета по выборам в муниципальные советы Ливии Басим Муди назвал даты голосования в городах Сабрата и Таджура, сообщает издание AlMarsad.

Представитель ведомства заявил, что мероприятие в двух населенных пунктах североафриканской страны состоится 16 января 2021 года. Он также отметил, что через неделю после этого избирательные участки смогут посетить жители Кастельверде.

Муди прокомментировал высокую явку на выборах в муниципальные советы и в других городах. Он подчеркнул, что положительных показателей удалось достигнуть, несмотря на эпидемию коронавируса в регионе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что голосование стартовало в четырех округах — Свани ибн Адам, Хай аль-Андалус, Каср аль-Ахъяр и Злитен. Представители Высшей избирательной комиссии также подтвердили, что ведомство на 70% готово к проведению выборов премьер-министра нового правительства 24 декабря 2021 года.