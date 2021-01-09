Правила эксплуатации плотины «Возрождение» обсудят на шестисторонних переговорах

Аддис-Абеба, 9 января. Шесть представителей Египта, Эфиопии и Судана обсудят вопросы, связанные со строительством плотины «Возрождение» (GERD).

Переговоры министров иностранных дел и водных ресурсов пройдут под предводительством ЮАР, которая на сегодняшний день является президентом Африканского союза. Совещание для обсуждения разногласий состоится 10 января 2021 года. Сообщается, что в рамках заседания планируется достигнуть соглашения по правилам эксплуатации дамбы.

Строительство великой эфиопской плотины не удалось окончательно согласовать на первом раунде трехсторонних встреч, так как Судан проигнорировал мероприятие. Государство посчитало, что представители АС принимали недостаточно активное участие в данном вопросе.

Напомним, что переговоры по возведению GERD ведутся на протяжении почти десяти лет. Основной проблемой может стать то, что она приведет к уменьшению воды в Ниле ниже дамбы. Таким образом, проект Эфиопии негативно повлияет на качество жизни граждан двух стран.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что итоги переговоров по строительству плотины «Возрождение» спровоцировали встречу главы разведывательной службы Египта Аббаса Камеля и председателя Переходного военного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана.