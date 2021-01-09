Наташа Королева оценила новую девушку 18-летнего сына

Москва, 9 января. Певица Наташа Королева высказалась о возлюбленной своего 18-летнего сына Архипа, дав понять, что старается не вмешиваться в личную жизнь наследника.

Избранница Архипа Мелисса занимается танцами на пилоне. Кроме того, она пробует себя в качестве модели, являясь счастливой обладательницей миловидной внешности. Судя по информации в соцсетях, ей 20 лет.

Поклонники помнят, что прошлый выбор сына звезда не слишком одобрила. Она не раз говорила, что Архип еще очень юный и девушек у него будет много, прежде чем он встретит «ту самую». Однако Мелисса, по всей видимости, пришлась ей по вкусу. Певица назвала возлюбленную наследника «миленькой».

Зато фанаты не одобрили избранницу Архипа и, естественно, поспешили сообщить об этом ему. Однако сын знаменитостей привык к повышенному вниманию общественности и негативным комментариям, так что не стал реагировать на едкие отклики.

Наташу Королеву ранее раскритиковали за чрезмерное использование фотошопа на фотографии с голливудской укладкой и в платье с пикантным декольте.