Оппозиция раскритиковала Соболь и Милова за поддержку блокировки Трампа

Представители российского либерально-оппозиционного сообщества не смогли прийти к единому мнению относительно инцидента с блокировкой аккаунта Дональда Трампа в Twitter. В то время как одни поддерживают фактически проявление цензуры в демократическом государстве, другие заявляют о недопустимости нарушения права на свободу слова.

Резонансная ситуация с блокировкой учетной записи американского президента руководством Twitter поделила российских оппозиционеров на два противоборствующих лагеря. Так, юрист ФБК (признан иноагентом) Любовь Соболь опубликовала пост в поддержку принятых в отношении Трампа санкций, пытаясь оправдать такое решение верной работой общественных институтов и необходимостью соблюдать правила.

Ведущий канала «Навальный LIVE» Владимир Милов заявил, что дискуссию о свободе слова в социальных сетях и вовсе вести нельзя, «игнорируя контекст». По его мнению, Трамп и его сторонники якобы устроили вооруженный мятеж и попытку узурпации власти, а руководство Twitter лишь пытается себя обезопасить.

Распространенный тезис «это другое» поддержал и директор фонда «Городские проекты» Максим Кац, заявив, что блокировка аккаунта Трампа не имеет никакого отношения к свободе слова. По его словам, нельзя сравнивать государственную цензуру и решение частной компании, которая имеет право удалить со своей платформы страницу любого пользователя.

Однако подобную риторику поддерживают не все представители оппозиции. При этом некоторые из них открыто выступили против поддержки цензуры со стороны своих коллег. Исполнительный директор связанной с Михаилом Ходорковским «Открытой России» Андрей Пивоваров заявил о недопустимости введения цензуры из-за взглядов. Он также обратил внимание на тот факт, что речь в этой ситуации идет не только о Дональде Трампе, но и о его сторонниках, чьи учетные записи также были заблокированы.

Сам Ходорковский, которого называют одним из главных спонсоров российской оппозиции, возмутился решением руководства Twitter и потребовал разблокировать аккаунт американского президента, напомнив, что право на свободу слова должно гарантироваться всем гражданам без исключения.

Председатель общественно-политического движения «Гражданское общество», член Этического комитета Либертарианской партии России Михаил Светов также не разделил позицию Любови Соболь и Владимира Милова. По его мнению, американские «демократы со своей вендеттой решили вообще все формальные и неформальные институты просто в прах испепелить». Кроме того, Светов назвал инцидент с блокировкой аккаунта президента США «трагедией для всего мира».

Журналист Александр Плющев в свою очередь прокомментировал публикацию Соболь и провел аналогию с нарушениями, которые она сама совершала во время выборов в Мосгордуму в 2019 году. Он напомнил, что в рамках своей предвыборной кампании юрист ФБК подделывала подписи избирателей, а также участвовала в организации несанкционированных акций протеста и массовых беспорядков. Поэтому задержания и последовавшие наказания за противоправные действия сторонников оппозиции, следуя логике Соболь, полностью отвечают букве закона.

Также на публикацию Соболь в поддержку американской цензуры отреагировал бывший IT-консультант ФБК Владислав Здольников. На своей странице в Twitter он предложил собрать высказывания всех оппозиционных деятелей и политиков, которые одобряют цензуру, и никогда за них не голосовать. Первой в списке, по его мнению, должна быть именно соратница Навального. При этом Здольников подчеркнул, что знает «достаточно, чтобы бороться с ней, если она окажется у власти». Позже запись оказалась удалена.

Становится очевидно, что история с аккаунтом Трампа стала настоящим яблоком раздора для либерально-оппозиционного сообщества в России, в котором, по всей видимости, наблюдается очередной раскол. Не исключено, что после высказываний в поддержку цензуры и нарушения права на свободу слова некоторые из них могут лишиться расположения единомышленников и влиятельных спонсоров.