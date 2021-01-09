Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Оппозиция раскритиковала Соболь и Милова за поддержку блокировки Трампа

573

Оппозиция раскритиковала Соболь и Милова за поддержку блокировки Трампа

Представители российского либерально-оппозиционного сообщества не смогли прийти к единому мнению относительно инцидента с блокировкой аккаунта Дональда Трампа в Twitter. В то время как одни поддерживают фактически проявление цензуры в демократическом государстве, другие заявляют о недопустимости нарушения права на свободу слова.

Резонансная ситуация с блокировкой учетной записи американского президента руководством Twitter поделила российских оппозиционеров на два противоборствующих лагеря. Так, юрист ФБК (признан иноагентом) Любовь Соболь опубликовала пост в поддержку принятых в отношении Трампа санкций, пытаясь оправдать такое решение верной работой общественных институтов и необходимостью соблюдать правила.

Оппозиция раскритиковала Соболь и Милова за поддержку блокировки Трампа

Ведущий канала «Навальный LIVE» Владимир Милов заявил, что дискуссию о свободе слова в социальных сетях и вовсе вести нельзя, «игнорируя контекст». По его мнению, Трамп и его сторонники якобы устроили вооруженный мятеж и попытку узурпации власти, а руководство Twitter лишь пытается себя обезопасить.

Оппозиция раскритиковала Соболь и Милова за поддержку блокировки Трампа

Распространенный тезис «это другое» поддержал и директор фонда «Городские проекты» Максим Кац, заявив, что блокировка аккаунта Трампа не имеет никакого отношения к свободе слова. По его словам, нельзя сравнивать государственную цензуру и решение частной компании, которая имеет право удалить со своей платформы страницу любого пользователя.

Оппозиция раскритиковала Соболь и Милова за поддержку блокировки Трампа

Однако подобную риторику поддерживают не все представители оппозиции. При этом некоторые из них открыто выступили против поддержки цензуры со стороны своих коллег. Исполнительный директор связанной с Михаилом Ходорковским «Открытой России» Андрей Пивоваров заявил о недопустимости введения цензуры из-за взглядов. Он также обратил внимание на тот факт, что речь в этой ситуации идет не только о Дональде Трампе, но и о его сторонниках, чьи учетные записи также были заблокированы.

Оппозиция раскритиковала Соболь и Милова за поддержку блокировки Трампа

Сам Ходорковский, которого называют одним из главных спонсоров российской оппозиции, возмутился решением руководства Twitter и потребовал разблокировать аккаунт американского президента, напомнив, что право на свободу слова должно гарантироваться всем гражданам без исключения.

Оппозиция раскритиковала Соболь и Милова за поддержку блокировки Трампа

Председатель общественно-политического движения «Гражданское общество», член Этического комитета Либертарианской партии России Михаил Светов также не разделил позицию Любови Соболь и Владимира Милова. По его мнению, американские «демократы со своей вендеттой решили вообще все формальные и неформальные институты просто в прах испепелить». Кроме того, Светов назвал инцидент с блокировкой аккаунта президента США «трагедией для всего мира».

Журналист Александр Плющев в свою очередь прокомментировал публикацию Соболь и провел аналогию с нарушениями, которые она сама совершала во время выборов в Мосгордуму в 2019 году. Он напомнил, что в рамках своей предвыборной кампании юрист ФБК подделывала подписи избирателей, а также участвовала в организации несанкционированных акций протеста и массовых беспорядков. Поэтому задержания и последовавшие наказания за противоправные действия сторонников оппозиции, следуя логике Соболь, полностью отвечают букве закона.

Оппозиция раскритиковала Соболь и Милова за поддержку блокировки Трампа

Также на публикацию Соболь в поддержку американской цензуры отреагировал бывший IT-консультант ФБК Владислав Здольников. На своей странице в Twitter он предложил собрать высказывания всех оппозиционных деятелей и политиков, которые одобряют цензуру, и никогда за них не голосовать. Первой в списке, по его мнению, должна быть именно соратница Навального. При этом Здольников подчеркнул, что знает «достаточно, чтобы бороться с ней, если она окажется у власти». Позже запись оказалась удалена.

Становится очевидно, что история с аккаунтом Трампа стала настоящим яблоком раздора для либерально-оппозиционного сообщества в России, в котором, по всей видимости, наблюдается очередной раскол. Не исключено, что после высказываний в поддержку цензуры и нарушения права на свободу слова некоторые из них могут лишиться расположения единомышленников и влиятельных спонсоров.

Новости партнеров