Спасатели обнаружили семь трупов при тушении горевшего в Тюменской области дома

Тюмень, 9 января. Пожар в поселке Боровский привел к огромному количеству жертв. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.

В ходе тушения полыхавшего дома и пристроек огнеборцы обнаружили тела семи человек. Все погибшие были пенсионерами. Из огня удалось спасти двух пожилых людей. Пострадавших госпитализировали, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Следователи по итогам проверки выявили признаки преступления по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В Саранске загорелся частный дом. После ликвидации горения сотрудники МЧС обнаружили два обгоревших трупа. правоохранители устанавливают личности погибших, а специалисты — причину возгорания, сообщал ФАН.